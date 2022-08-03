Август, 03 в 16:13

Кабинет министров распорядился провести обязательную эвакуацию населения из Донецкой области.

Согласно распоряжению №679, соответствующее поручение от правительства получили главы облгосадминистраций вместе с Министерством обороны, Министерством развития общин и территорий, Мининфраструктуры, Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, МВД, Нацполицией, ГСЧС.

Организовать обязательную эвакуацию они должны с участием Службы безопасности и Укрзализныци. Людей должны вывезти в безопасные районы 13 областей.

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Речь идет о Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

2 августа началась обязательная эвакуация из Донецкой области. По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, из региона хотят вывезти от 200 до 220 тыс. местных жителей.

Эвакуация из Донецкой области является обязательной, поскольку из-за боевых действий и разрушенной инфраструктуры в регионе не могут начать подготовку к отопительному сезону.

Фото: Ирина Верещук