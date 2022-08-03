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Факти / Україна

Кабмін доручив провести обов’язкову евакуацію жителів Донеччини до 13 областей

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Кабмін доручив провести обов’язкову евакуацію жителів Донеччини до 13 областей

Кабінет міністрів розпорядився провести обов’язкову евакуацію населення з Донецької області.

Згідно з розпорядженням №679, відповідне доручення від уряду отримали голови облдержадміністрацій разом із Міністерством оборони, Міністерством розвитку громад і територій, Мінінфраструктури, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, МВС, Нацполіцією, ДСНС.

Організувати обовязкову евакуацію вони повинні за участі Служби безпеки та Укрзалізниці. Людей мають вивезти до безпечних районів 13 областей.

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Йдеться про Вінницьку, Волинську, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську та Чернівецьку області.

2 серпня розпочалася обов’язкова евакуація з Донецької області. За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, з регіону хочуть вивезти від 200 до 220 тис. місцевих жителів.

Евакуація з Донецької області є обов’язковою, оскільки через бойові дії та зруйновану інфраструктуру в регіоні не можуть розпочати підготовку до опалювального сезону.

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Верещук розповіла, яким є алгоритм дій при евакуації з Донецької області.

Фото: Ірина Верещук

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