Серпень, 03 в 16:13

Кабінет міністрів розпорядився провести обов’язкову евакуацію населення з Донецької області.

Згідно з розпорядженням №679, відповідне доручення від уряду отримали голови облдержадміністрацій разом із Міністерством оборони, Міністерством розвитку громад і територій, Мінінфраструктури, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, МВС, Нацполіцією, ДСНС.

Організувати обов’язкову евакуацію вони повинні за участі Служби безпеки та Укрзалізниці. Людей мають вивезти до безпечних районів 13 областей.

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Йдеться про Вінницьку, Волинську, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську та Чернівецьку області.

2 серпня розпочалася обов’язкова евакуація з Донецької області. За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, з регіону хочуть вивезти від 200 до 220 тис. місцевих жителів.

Евакуація з Донецької області є обов’язковою, оскільки через бойові дії та зруйновану інфраструктуру в регіоні не можуть розпочати підготовку до опалювального сезону.

Фото: Ірина Верещук