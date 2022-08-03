Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Швейцарія приєдналась до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Швейцарія
Фото: Depositphotos

Швейцарія приєдналась до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Він включає заморозку активів найбільшого банку Росії – Сбербанку. Також до санкційного переліку Швейцарії додані ще 54 фізичні та 9 юридичних осіб.

– Зважаючи на триваючу військову агресію Росії в Україні, Федеральна рада запровадила додаткові санкції проти Росії 3 серпня відповідно до останніх санкцій ЄС щодо золота та виробів із золота. Заходи набувають чинності о 18.00 3 серпня, – йдеться в повідомленні.

У Федеральній раді Швейцарії наголосили, що жодна із санкцій проти Росії не спрямована проти торгівлі сільськогосподарськими чи харчовими продуктами між третіми країнами та РФ.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 21 липня країни Європейського Союзу затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії, який передбачає ембарго на золото.

Також буде посилено контроль за експортом товарів подвійного призначення та передових технологій.

Новий санкційний пакет Євросоюзу закриває лазівки у попередніх шістьох та посилює узгодження санкцій ЄС із обмежувальними заходами, які запроваджують інші держави-члени Великої сімки (G7).

Читайте
Канада розширила санкції проти Росії

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка