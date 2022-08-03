Швейцарія приєдналась до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії

Серпень, 03 в 16:35

Швейцарія приєдналась до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Він включає заморозку активів найбільшого банку Росії – Сбербанку. Також до санкційного переліку Швейцарії додані ще 54 фізичні та 9 юридичних осіб.

– Зважаючи на триваючу військову агресію Росії в Україні, Федеральна рада запровадила додаткові санкції проти Росії 3 серпня відповідно до останніх санкцій ЄС щодо золота та виробів із золота. Заходи набувають чинності о 18.00 3 серпня, – йдеться в повідомленні.

У Федеральній раді Швейцарії наголосили, що жодна із санкцій проти Росії не спрямована проти торгівлі сільськогосподарськими чи харчовими продуктами між третіми країнами та РФ.

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Нагадаємо, 21 липня країни Європейського Союзу затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії, який передбачає ембарго на золото.

Також буде посилено контроль за експортом товарів подвійного призначення та передових технологій.

Новий санкційний пакет Євросоюзу закриває лазівки у попередніх шістьох та посилює узгодження санкцій ЄС із обмежувальними заходами, які запроваджують інші держави-члени Великої сімки (G7).