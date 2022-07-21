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Євросоюз затвердив сьомий пакет санкцій проти РФ із ембарго на золото

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Євросоюз

У четвер, 21 липня, Рада ЄС затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії, який, серед іншого, передбачає ембарго на золото.

Про це повідомила в своєму Twitter-акаунті очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Держави-члени погодилися на наші посилені та продовжені санкції ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це надсилає потужний сигнал Москві: ми підтримуватимемо високий тиск стільки, скільки буде потрібно, – наголосила вона.

Сьомий санкційний пакет запроваджує заборону на імпорт російського золота (включно із золотими прикрасами).

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Крім того, буде посилено контроль за експортом товарів подвійного призначення та передових технологій.

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