Оккупанты штурмовали по нескольким направлениям: ВСУ заставили их отступить — Генштаб
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки успешно отбили ряд вражеских штурмов на нескольких направлениях. Оккупанты с потерями отступили.
Об этом говорится в сведении от Генерального штаба ВСУ.
Так, враг пытался штурмовать наши подразделения в направлении Кочубеевка — Дементиевка, однако получил отпор и отошел.
Разведгруппа захватчиков пыталась вести разведку к югу от Мазановки, но опять без успеха — ВСУ оккупантов обнаружили и обезвредили.
В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивает на Бахмутском направлении. Вблизи Северска, Серебрянки и Григорьевки противник бьет из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков. Захватчики вели воздушную разведку БпЛА недалеко от Никифоровки и Татьяновки.
На Бахмутском направлении российская армия пыталась вытеснить наши подразделения из занятых рубежей. Враг артиллерией обстреливал вблизи населенных пунктов Кодема, Семигорье, Травневе, Выемка, Берестово, Бахмутское и Опытное. Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.
Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, однако успеха не имел, поэтому пришлось отступить. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.
На направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.
На направление Видродження – Кодема и Доломитное – Семигорье наши вооруженные силы нанесли мощный огневой удар и заставили оккупантов отступить.
В Харьковском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Харьков, Прудянка, Питомник, Русские Тишки, Новая Николаевка, Рубежное, Песчаное, Борщевая и т.д.
На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Тополино, Княжевка, Большая Костромка, Апостолово, Степная Долина, Посад Покровское.
В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.