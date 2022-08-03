Август, 03 в 7:59

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки успешно отбили ряд вражеских штурмов на нескольких направлениях. Оккупанты с потерями отступили.

Об этом говорится в сведении от Генерального штаба ВСУ.

Так, враг пытался штурмовать наши подразделения в направлении Кочубеевка — Дементиевка, однако получил отпор и отошел.

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В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивает на Бахмутском направлении. Вблизи Северска, Серебрянки и Григорьевки противник бьет из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков. Захватчики вели воздушную разведку БпЛА недалеко от Никифоровки и Татьяновки.

На Бахмутском направлении российская армия пыталась вытеснить наши подразделения из занятых рубежей. Враг артиллерией обстреливал вблизи населенных пунктов Кодема, Семигорье, Травневе, Выемка, Берестово, Бахмутское и Опытное. Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, однако успеха не имел, поэтому пришлось отступить. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.

На направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.

На направление Видродження – Кодема и Доломитное – Семигорье наши вооруженные силы нанесли мощный огневой удар и заставили оккупантов отступить.

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В Харьковском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Харьков, Прудянка, Питомник, Русские Тишки, Новая Николаевка, Рубежное, Песчаное, Борщевая и т.д.

На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Тополино, Княжевка, Большая Костромка, Апостолово, Степная Долина, Посад Покровское.

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