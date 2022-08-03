Август, 03 в 9:58

За последние сутки на территории Украины уничтожены 180 российских захватчиков, а с начала полномасштабной войны потери РФ в живой силе достигли ориентировочно 41 350 военных. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Таковы официальные данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 августа 2022 года.

Также благодаря современному оружию, предоставленному партнерами, украинские защитники за день ликвидировали еще восемь боевых бронированных машин врага, шесть танков и сбили шесть крылатых ракет.

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Ориентировочные потери России в войне против Украины на 3 августа:

личный состав – около 41 350 (+180);

танки – 1 774 (+6);

боевые бронированные машины – 4 022 (+8);

артиллерийские системы – 939 (+3);

РСЗО – 259;

средства ПВО – 118 (+1);

самолеты – 223;

вертолеты – 191;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1);

крылатые ракеты – 180 (+6);

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2922 (+8);

специальная техника – 83 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 161-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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