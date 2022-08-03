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Факты / Украина

ВСУ уничтожили уже около 41 350 российских оккупантов – Генштаб назвал потери РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки на территории Украины уничтожены 180 российских захватчиков, а с начала полномасштабной войны потери РФ в живой силе достигли ориентировочно 41 350 военных. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Таковы официальные данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 августа 2022 года.

Также благодаря современному оружию, предоставленному партнерами, украинские защитники за день ликвидировали еще восемь боевых бронированных машин врага, шесть танков и сбили шесть крылатых ракет.

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Ориентировочные потери России в войне против Украины на 3 августа:

  • личный состав – около 41 350 (+180);
  • танки – 1 774 (+6);
  • боевые бронированные машины – 4 022 (+8);
  • артиллерийские системы – 939 (+3);
  • РСЗО – 259;
  • средства ПВО – 118 (+1);
  • самолеты – 223;
  • вертолеты – 191;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1);
  • крылатые ракеты – 180 (+6);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2922 (+8);
  • специальная техника – 83 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 161-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Оккупанты штурмовали по нескольким направлениям: ВСУ заставили их отступить - Генштаб

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