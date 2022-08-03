ВСУ уничтожили уже около 41 350 российских оккупантов – Генштаб назвал потери РФ
За последние сутки на территории Украины уничтожены 180 российских захватчиков, а с начала полномасштабной войны потери РФ в живой силе достигли ориентировочно 41 350 военных. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Таковы официальные данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 августа 2022 года.
Также благодаря современному оружию, предоставленному партнерами, украинские защитники за день ликвидировали еще восемь боевых бронированных машин врага, шесть танков и сбили шесть крылатых ракет.
Ориентировочные потери России в войне против Украины на 3 августа:
- личный состав – около 41 350 (+180);
- танки – 1 774 (+6);
- боевые бронированные машины – 4 022 (+8);
- артиллерийские системы – 939 (+3);
- РСЗО – 259;
- средства ПВО – 118 (+1);
- самолеты – 223;
- вертолеты – 191;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1);
- крылатые ракеты – 180 (+6);
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2922 (+8);
- специальная техника – 83 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 161-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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