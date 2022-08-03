Удары по позициям РФ в Чернобаевке и обстрелы Николаева: что происходит на 161 день войны (онлайн)
Оккупанты продолжают обстреливать Николаев. Россияне попали в университетское общежитие, магазины и многоэтажки. Вечером в городе дважды были слышны взрывы, возник пожар и проблемы со светом.
ВСУ успешно отбили наступление российской армии на направлении Покровское – Бахмут, сообщил Генеральный штаб.
Во Львовской области ракеты российской армии попали в военную часть в Червоноградском районе.
Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.
По состоянию на начало августа, ВСУ не потеряли ни одной установки, переданной США. Об этом заявил командующий войсками Оперативного командования Юг Андрей Ковальчук.
Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что если мужчина во время войны не может держать оружие в руках, то всегда можно найти альтернативу. Однако ни в коем случае не убегать за границу.
— Нечего прятаться за женскими юбками и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать и держать в руках оружие – помогайте другим способом. Находите любые возможности, – заявил секретарь СНБО.
В Херсоне прогремели сильнейшие взрывы. Информация уточняется.
Новости войны:
Оккупанты продолжают обстреливать Николаев. Россияне попали в университетское общежитие, магазины и многоэтажки. Вечером в городе дважды были слышны взрывы, возник пожар и проблемы со светом.
ВСУ успешно отразили наступление российской армии на направлении Покровское – Бахмут.
Во Львовской области ракеты попали в военную часть в Червоноградском районе.
Новости Украины:
В Донецкой области началась обязательная эвакуация. Первый поезд с эвакуированными уже прибыл в Кропивницкий.
В НГУ назвали решение властей РФ признать Азов “террористической организацией” как попытку оправдать военные преступления России. Подоляк отметил, что решение РФ признать полк Азов “террористическим” не повлияет на обмен пленными.
Первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул.
В ООН не отвечают на запросы Украины по поводу теракта в Оленовке.
Международные новости:
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, несмотря на угрозы Китая, прибыла на Тайвань. Байден уважает решение Пелоси.
В то же время США не хотят создавать кризисы в отношениях с КНР, не намерены “бряцать оружием” и не поддерживают независимость Тайваня.
Китай начал военные учения в трех акваториях вокруг Тайваня.
Комиссия Сейма Латвии поддержала признание России спонсором терроризма. Депутаты парламента призвали стран-союзников усилить санкции против РФ.