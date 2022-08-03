Удары по позициям РФ в Чернобаевке и обстрелы Николаева: что происходит на 161 день войны (онлайн)

Оккупанты продолжают обстреливать Николаев. Россияне попали в университетское общежитие, магазины и многоэтажки. Вечером в городе дважды были слышны взрывы, возник пожар и проблемы со светом.

ВСУ успешно отбили наступление российской армии на направлении Покровское – Бахмут, сообщил Генеральный штаб.

Во Львовской области ракеты российской армии попали в военную часть в Червоноградском районе.