Серпень, 03 в 9:58

За останню добу на території України знищено 180 російських загарбників, а з початку повномасштабної війни втрати РФ у живій силі сягнули орієнтовно 41 350 військових. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Такі офіційні дані Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 серпня 2022 року.

Також завдяки сучасній зброї, наданій партнерами, українські захисники за день ліквідували ще вісім бойових броньованих машин ворога, шість танків та збили шість крилатих ракет.

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Орієнтовні втрати Росії у війні проти України на 3 серпня:

особовий склад – близько 41 350 (+180);

танки ‒ 1 774 (+6);

бойові броньовані машини ‒ 4 022 (+8);

артилерійські системи – 939 (+3);

РСЗВ – 259;

засоби ППО – 118 (+1);

літаки – 223;

гелікоптери – 191;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1);

крилаті ракети – 180 (+6);

кораблі/катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 922 (+8);

спеціальна техніка – 83 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 161-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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