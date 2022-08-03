ЗСУ знищили вже близько 41 350 російських окупантів – Генштаб назвав втрати РФ
За останню добу на території України знищено 180 російських загарбників, а з початку повномасштабної війни втрати РФ у живій силі сягнули орієнтовно 41 350 військових. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Такі офіційні дані Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 серпня 2022 року.
Також завдяки сучасній зброї, наданій партнерами, українські захисники за день ліквідували ще вісім бойових броньованих машин ворога, шість танків та збили шість крилатих ракет.
Орієнтовні втрати Росії у війні проти України на 3 серпня:
- особовий склад – близько 41 350 (+180);
- танки ‒ 1 774 (+6);
- бойові броньовані машини ‒ 4 022 (+8);
- артилерійські системи – 939 (+3);
- РСЗВ – 259;
- засоби ППО – 118 (+1);
- літаки – 223;
- гелікоптери – 191;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1);
- крилаті ракети – 180 (+6);
- кораблі/катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 922 (+8);
- спеціальна техніка – 83 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 161-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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