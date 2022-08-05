Август, 05 в 11:56

На блокпостах оккупантов в городе Васильевка (Запорожская область) образовалась очередь из около 1,2 тыс. автомобилей, на которых украинцы пытаются покинуть временно захваченные войсками РФ территории.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что жители оккупированных территорий являются фактически заложниками рашистов, которые создают проблемы с эвакуацией и оказывают на украинцев психологическое давление.

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Федоров напомнил, что эвакуироваться сейчас можно только через Васильевку, через которую выезжают жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

По словам мэра, были периоды, когда оккупанты на две недели полностью перекрывали проезд транспорта. Сейчас проезд есть, но образовалась огромная очередь, в которой находятся около 1,2 тыс. транспортных средств и 5 тыс. человек.

Эту очередь оккупанты делят на три (платную, льготную и обычную), а с людей, желающих выехать быстрее, требуют деньги.

– Сегодня проезд есть, но очередь – более 1 200 машин. Очередь они делят на три. Первая – платная: они берут взятки за то, чтобы выпускать без очереди, и эти люди стоят от одной до двух ночей в очереди. Вторая – это льготная очередь, в которой стоят люди с инвалидностью, пожилые люди, малолетние дети. Она стоит от трех до пяти дней, люди ночуют в автомобилях в Васильевке. Остальные люди могут ночевать и семь дней, — объяснил Федоров.

В своем Telegram-канале он уточнил, что оккупанты требуют от $100 до $500 за авто в платной очереди на выезд.

По прогнозу Федорова, новая волна эвакуации ожидается в начале отопительного сезона, поскольку сегодня в Мелитополе нет газа, а 90% котельных работали на газу. Поэтому отопительный сезон в городе на грани срыва.

Он также проинформировал, что еще одной проблемой, помимо эвакуации, является моральное давление оккупантов на украинцев. Например, за последние 5 месяцев рашисты похитили более 500 мелитопольцев: кого-то держали трое суток, а кого-то – не выпускают уже четвертый месяц.

Недавно Иван Федоров рассказывал, что с 1 августа у украинцев, которые будут выезжать из оккупированного Мелитополя через Васильевку, оккупанты потребуют специальные пропуска. За сутки рашисты пропускают не более 200-300 автомобилей.

Источник: Telegram-канал Ивана Федорова