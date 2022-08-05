Серпень, 05 в 11:56

На блокпостах окупантів у місті Василівка (Запорізька область) утворилася черга з близько 1,2 тис. автомобілів, на яких українці намагаються залишити тимчасово захоплені військами РФ території.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що мешканці окупованих територій є фактично заручниками рашистів, які створюють проблеми з евакуацією та чинять на українців психологічний тиск.

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Федоров нагадав, що евакуюватися зараз можна лише через Василівку, через яку виїжджають мешканці Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

За словами мера, були періоди, коли окупанти на два тижні повністю перекривали проїзд транспорту. Зараз проїзд є, проте утворилася величезна черга, в якій перебувають близько 1,2 тис. транспортних засобів та 5 тис. людей.

Цю чергу окупанти ділять на три (платну, пільгову та звичайну), а з людей, які хочуть виїхати швидше, вимагають гроші.

– Сьогодні проїзд є, але черга – понад 1 200 машин. Чергу вони ділять на три. Перша – платна: вони беруть хабарі за те, щоб випускати без черги, і ці люди стоять від однієї до двох ночей у черзі. Друга – це пільгова черга, в якій стоять люди з інвалідністю, люди похилого віку, малолітні діти. Вона стоїть від трьох до п’яти днів, люди ночують в автомобілях у Василівці. Решта людей можуть ночувати й сім днів, – пояснив Федоров.

У своєму Telegram-каналі він уточнив, що окупанти вимагають від $100 до $500 за авто у платній черзі на виїзд.

За прогнозом Федорова, нова хвиля евакуації очікується на початку опалювального сезону, оскільки сьогодні в Мелітополі немає газу, а 90% котелень працювали на газу. Тож опалювальний сезон у місті на межі зриву.

Він також поінформував, що ще однією проблемою, окрім евакуації, є моральний тиск окупантів на українців. Наприклад, за останні 5 місяців рашисти викрали понад 500 мелітопольців: когось тримали три доби, а когось – не випускають уже четвертий місяць.

Нещодавно Іван Федоров розповідав, що з 1 серпня, в українців, які виїжджатимуть із окупованого Мелітополя через Василівку, окупанти вимагатимуть спеціальні перепустки. За добу рашисти пропускають не більше 200−300 автомобілів.

Джерело: Telegram-канал Івана Федорова