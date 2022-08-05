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Факти / Україна

Військовий експерт назвав умову закінчення боїв до зими та звільнення Херсона до вересня

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
війна в україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий експерт Олег Жданов назвав умову, за якої активні бойові дії в Україні можуть закінчитися до зими, а Херсон звільнять до вересня.

– Єдине, що ми поки що не отримуємо – це системи ПРО (протиракетна оборона, – Ред.) та авіація. Ось із цим затримка. Все інше, все що ми проговорювали, ми отримуємо. Але тут питання в обсягах. І якщо ці обсяги будуть достатніми, щоб ми могли створювати нові бригади на базі західного озброєння, тобто фактично нову армію формувати, модернізовану армію, під західний стандарт і стандарт НАТО. Ось тоді ми будемо впевнені й розумітимемо, що так ми, можливо, до кінця серпня або першої половини вересня почнемо кардинально змінювати ситуацію. Поки що ми продовжуємо етап позиційної війни та ведення оборонної операції, – заявив Жданов.

До речі, раніше Жданов припустив, яким може бути звільнення Херсона.

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