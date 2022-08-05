Серпень, 05 в 12:47

Американські реактивні артилерійські системи M142 HIMARS, які є на озброєнні в української армії, можуть діставати до тимчасово окупованого Донецька. Збройні сили України за допомогою цих установок знищують склади боєприпасів у місті.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону військовий експерт Олег Жданов, коментуючи вибух, який пролунав у Донецьку 4 серпня. Він спростував заяви російських пропагандистів, що це начебто був удар ЗСУ.

Експерт наголосив, що українські військові не застосовують зброю проти цивільного населення.

Зараз дивляться

– HIMARS можуть діставати до Донецька. І в Донецьку, в промзонах, де були склади боєприпасів, ми їх прорідили. Але ми не стріляємо по цивільних людях. До того ж це місцеві люди прийшли, тобто це все ж наші громадяни… Ми ніколи не завдаємо ударів по цивільних об’єктах. Немає сенсу: по-перше, занадто дорогі в нас снаряди. По-друге, який сенс вбивати цивільних і перетворювати людей на своїх ворогів? – зазначив Жданов.

Експерт пояснив, що західні партнери України, які постачають системи HIMARS для ЗСУ, можуть відслідковувати всі цілі, котрі вражає ця установка. За потреби можна навіть зробити роздруківку цілей, по яких було здійснено пуски із HIMARS.

– І там у переліку на 100% не буде цього об’єкта, по якому завдано удару (йдеться про готель Donbass Palace, – Ред.).

Жданов допускає, що вчорашній обстріл Донецька був провокацією російських окупантів, спрямованою на дискредитацію української армії.

– Спецоперацію з дискредитації та дегуманізації ЗСУ я цілком допускаю. Тим паче, якщо там були місцеві мешканці: для російських спецслужб це витратний матеріал. Подивіться, як вони поводяться з місцевими, яких примусово мобілізували та відправили на фронт, – заявив експерт.

Як відомо, напередодні в центрі тимчасово окупованого Донецька пролунав потужний вибух біля готелю Donbass Palace. В той момент у театрі опери та балету, що розташований неподалік готелю, проходила так звана церемонія прощання з терористкою з позивним Корса, яку Збройні сили України ліквідували 3 серпня.