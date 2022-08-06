Эта зима будет самой тяжелой, жителей Запорожской области призывают запасаться дровами — ОВА

Август, 06 в 19:10

Жителями Запорожской области советуют готовиться к тяжелой зиме – а именно, запасаться дровами и топливными брикетами.

Об этом заявил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух.

— Что касается подготовки к отопительному сезону 2022-2023 года, Александр Старух отметил, что из-за российского вторжения эта зима будет самой сложной. Уже сегодня нужно думать об утеплении своих домов, частном секторе, по возможности запасаться дровами и топливными брикетами. Кроме того, опираясь на ситуацию, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные виды топлива, — сообщают в ОВА.

Старух также отметил, что в зоне ведения боевых действий россияне перебили электросети и газопроводы.

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— Но сейчас областные власти делают все возможное, в том числе проводят разговоры с представителями критических инфраструктур, чтобы обеспечить там хотя бы минимальное проведение отопительного сезона, — говорится в сообщении.

Напомним, что после завершения обязательной эвакуации из Донетчины начнется новая волна временного переселения из Запорожской области. Так как у 60% области нет газоснабжения, перебиты газопроводы.

Источник: Запорожская ОВА