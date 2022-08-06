Ця зима буде найважчою, мешканців Запорізької області закликають запасатися дровами – ОВА

Серпень, 06 в 19:10

Мешканцям Запорізької області радять готуватися до важкої зими – а саме, запасатися дровами та паливними брикетами.

Про це заявив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

– Що ж стосується підготовки до опалювального сезону 2022-2023, Олександр Старух зауважив, що через російське вторгнення ця зима буде найскладнішою. Вже сьогодні треба думати про утеплення своїх осель, приватному сектору, по можливості, запасатися дровами та паливними брикетами. Крім того, спираючись на ситуацію, мають бути створені стратегічні запаси та передбачені альтернативні газу види палива, – повідомляють в ОВА.

Старух також зазначив, що в зоні ведення бойових дій росіяни перебили електромережі та газогони.

Зараз дивляться

– Але наразі обласна влада робить все можливе, у тому числі проводить розмови з представниками критичних інфраструктур, щоб забезпечити там хоча б мінімальне проведення опалювального сезону, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що після завершення обов’язкової евакуації з Донеччини розпочнеться нова хвиля тимчасового переселення із Запорізької області. Це необхідно, оскільки у 60% області немає газопостачання, перебиті газопроводи.

Джерело: Запорізька ОВА