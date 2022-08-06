Будут ходить по квартирам с автоматчиками: в Мелитополе оккупанты планируют 7 дней проводить референдум

Август, 06 в 18:31

Российские оккупанты хотят проводить псевдореферендум в Мелитополе Запорожской области в течение семи дней, ходя по квартирам с автоматчиками.

Об этом заявил мэр города Иван Федоров в эфире Єдиних новин.

— Они (оккупанты, — Ред.) хотят проводить “референдум” семь дней… с помощью старших по домам, которые будут ходить по квартирам и опрашивать жителей, но в сопровождении автоматчиков и сотрудника милиции или ФСБ… Они это делают, чтобы за семь дней нарисовать ту цифру, которую захотят увидеть их политические кукловоды, – сказал Федоров.

По его данным, первые результаты обхода квартир показали, что российскую агрессию поддерживают не более 10% жителей среди оставшихся в городе, а 50% из них выехали.

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К слову, мэр Мелитополя Иван Федоров ранее сообщал, что массовый выезд украинцев срывает планы оккупантов на проведение так называемых “референдумов”, ведь невозможно его проводить, когда более 60% граждан уже уехало.

Фото: Городской совет Мелитополя