Ходитимуть по квартирах з автоматниками: у Мелітополі окупанти планують 7 днів проводити референдум

Серпень, 06 в 18:31

Російські окупанти хочуть проводити псевдореферендум у Мелітополі Запорізької області протягом семи днів, ходячи по квартирах з автоматниками.

Про це заявив мер міста Іван Федоров в етері Єдиних новин.

– Вони (окупанти, – Ред.) хочуть проводити “референдум” сім днів… за допомогою старших по будинках, які ходитимуть по квартирах та опитуватимуть мешканців, але в супроводі автоматників та співробітника міліції чи ФСБ… Вони це роблять, щоб за сім днів намалювати ту цифру, яку захочуть побачити їхні політичні ляльководи, – сказав Федоров.

За його даними, перші результати обходу квартир продемонстрували, що російську агресію підтримують не більше 10% мешканців серед тих, що залишились у місті, а 50% з них поїхали.

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До речі, з понеділка, 1 серпня, в українців, які виїжджатимуть із окупованого Мелітополя через Василівку, російські загарбники вимагатимуть спеціальні перепустки. Крім того, масовий виїзд українців зриває плани окупантів на проведення так званих “референдумів”.

Фото: Міська рада Мелітополя