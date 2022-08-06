Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

МАГАТЭ должен получить доступ: в ЕС осуждают военные действия России возле Запорожской АЭС

Валентина Чорна, редактор ленты
Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

Европейский Союз осуждает военные действия российской армии возле Запорожской АЭС.

Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

– ЕС осуждает военные действия России вокруг Запорожской АЭС. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международных норм. МАГАТЭ должен получить доступ, – написал он в Twitter.

Напомним, 5 августа российские войска дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Были зафиксированы прилеты прямо на площадку станции у одного из энергоблоков.

В результате обстрелов повреждены линии электропередач, поэтому 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал события на Запорожской АЭС ядерным терроризмом и призвал мировое сообщество ввести санкции против ядерной отрасли РФ.

Оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию ​​еще в начале марта. Над самой станцией не раз пролетали российские ракеты. А в МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС полностью вышла из-под контроля.

Читайте
Запорожская АЭС может быть заминирована оккупантами - The Insider

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка