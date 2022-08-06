Август, 06 в 15:22

Европейский Союз осуждает военные действия российской армии возле Запорожской АЭС.

Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

– ЕС осуждает военные действия России вокруг Запорожской АЭС. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международных норм. МАГАТЭ должен получить доступ, – написал он в Twitter.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access. Сейчас смотрят — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022

Напомним, 5 августа российские войска дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Были зафиксированы прилеты прямо на площадку станции у одного из энергоблоков.

В результате обстрелов повреждены линии электропередач, поэтому 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал события на Запорожской АЭС ядерным терроризмом и призвал мировое сообщество ввести санкции против ядерной отрасли РФ.

Оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию ​​еще в начале марта. Над самой станцией не раз пролетали российские ракеты. А в МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС полностью вышла из-под контроля.