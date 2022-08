Европейский Союз осуждает военные действия российской армии возле Запорожской АЭС.

Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022