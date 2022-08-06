Серпень, 06 в 15:22

Європейський Союз засуджує воєнні дії російської армії біля Запорізької АЕС.

Про це заявив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

– ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародних норм. МАГАТЕ має отримати доступ, – написав він у Twitter.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access. Зараз дивляться — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022

Нагадаємо, 5 серпня російські війська двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Були зафіксовані прильоти прямо на майданчик станції біля одного з енергоблоків.

Внаслідок обстрілів пошкоджено лінії електропередач, тому 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав події на Запорізькій АЕС ядерним тероризмом та закликав світову спільноту запровадити санкції проти ядерної галузі РФ.

Окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію ще на початку березня. Над самою станцією неодноразово пролітали російські ракети. А в МАГАТЕ заявили, що ЗАЕС повністю вийшла з-під контролю.