Європейський Союз засуджує воєнні дії російської армії біля Запорізької АЕС.

Про це заявив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.

Зараз дивляться

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022