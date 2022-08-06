Август, 06 в 17:46

В Черном море российские войска удерживают четыре носителя крылатых ракет Калибр с общим залпом 24 ракеты.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ.

В Азовском море противник продолжает удерживать на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров, а в Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет Калибр.

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– РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю – 30 судов, из них 5 судов двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю – 38 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Отметим, что Вооруженные силы Украины неоднократно предупреждали граждан, особенно жителей прибрежных территорий, о высокой угрозе ракетных обстрелов российской армии из Черного моря.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что после полномасштабного вторжения 24 февраля Россия применила против Украины более 3 тыс. крылатых ракет.