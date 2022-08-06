В Черном море Россия держит четыре носителя крылатых ракет Калибр — ВМС
В Черном море российские войска удерживают четыре носителя крылатых ракет Калибр с общим залпом 24 ракеты.
Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ.
В Азовском море противник продолжает удерживать на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров, а в Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет Калибр.
– РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что за сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю – 30 судов, из них 5 судов двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю – 38 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Отметим, что Вооруженные силы Украины неоднократно предупреждали граждан, особенно жителей прибрежных территорий, о высокой угрозе ракетных обстрелов российской армии из Черного моря.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что после полномасштабного вторжения 24 февраля Россия применила против Украины более 3 тыс. крылатых ракет.