Серпень, 06 в 17:46

У Чорному морі російські війська утримують чотири носії крилатих ракет Калібр із загальним залпом 24 ракети.

Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ.

В Азовському морі противник продовжує утримувати на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів, а в Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет Калібр.

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– РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 30 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 38 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначимо, що Збройні сили України неодноразово попереджали громадян, особливо жителів прибережних територій, про високу загрозу ракетного обстрілу російської армії з Чорного моря.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що після повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія застосувала проти України понад 3 тис. крилатих ракет.