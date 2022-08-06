Август, 06 в 20:58

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе почти официально началась скрытая мобилизация под видом службы по контракту.

6 августа по всем подконтрольным оккупантам Telegram-каналам появилась реклама о наборе в армию “ДНР”.

– По нашей информации, Пушилин всю неделю был в Мариуполе. Иващенко под его личным наблюдением. Обсуждалось многое, и мобилизация. Однозначное решение — официальное начало сразу после референдума “возвращение в Россию” с максимальным эффектом к такому официальному решению России, — написал на официальной странице в Telegram советник мэра города Петр Андреющенко.

Также он призвал мариупольских мужчин бежать, ведь “все, что гарантирует мобилизация у оккупантов — смерть в окопе с позором”.

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– Бежите. Бежите пока есть время. Судя по вербовке — часы обратного отсчета запущены, — подытожил Андрющенко.

В Мариуполе началась скрытая мобилизация: мэр города призывает мужчин бежать / 2 фотографии

Источник: Петр Андрющенко