Серпень, 06 в 20:58

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у місті майже офіційно почалась прихована мобілізація, під виглядом служби по контракту. Сьогодні по всіх підконтрольних окупантах Telegram-каналах з’явилася реклама про набір в армію “ДНР”.

– За нашою інформацією, Пушилін весь тиждень був в Маріуполі. Іващенко під його особистим наглядом. Обговорювалось багато, і мобілізація. Однозначне рішення – офіційний початок одразу після референдуму “повернення в росію” з максимальним ефектом до такого офіційного рішення росії, – написав на офіційній сторінці у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

Також він закликав маріупольських чоловіків бігти, адже “все, що гарантує мобілізація в окупантів – смерть в окопі з ганьбою”.

– Біжить. Біжить поки є час. Судячи з вербовки – годинник зворотьного відліку запущено, – підсумував Андрющенко.

У Маріуполі почалася прихована мобілізація: мер міста закликає чоловіків тікати / 2 фотографии

Джерело: Петро Андрющенко