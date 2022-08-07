ВСУ за эту неделю достигли заметных результатов по уничтожению баз оккупантов — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении заявил, что за эту неделю ВСУ добились заметных результатов по уничтожению баз оккупантов.
— За эту неделю Вооруженные Силы Украины и наша разведка добились сильных результатов по уничтожению логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь украинских военных и гражданских, — сказал он в видеообращении.
Также глава государства поблагодарил партнеров, которые поставляют Украине необходимое оружие.
Президент отметил, что “на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от США, содержащий и боеприпасы для Хаймарсов. Все они используются очень точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем все, чтобы получить еще более эффективное и современное оружие”.
Зеленский также добавил, что “российская армия не изменит свою тактику. оккупанты знают, что проигрывают украинцам в прямых боях, уступают в мастерстве, и поэтому враг делает такую ставку на артиллерию и тотальные обстрелы. Они пытаются разрушить все перед собой и зайти на развалины”.
— И я благодарен каждому и каждой, кто и в таких условиях все же сдерживает оккупантов на Донбассе, Харьковщине, Николаевском направлении – везде, где сейчас острое противостояние. Верим в наших защитников! Помогаем обороне! Сохраняем единство и делаем все для победы Украины! — говорит Зеленский.