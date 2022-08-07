ЗСУ за цей тиждень досягли помітних результатів по знищенню баз окупантів – Зеленський

Серпень, 06 в 23:18

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що за цей тиждень ЗСУ досягли помітних результатів щодо знищення баз окупантів.

– За цей тиждень Збройні Сили України та наша розвідка досягли сильних результатів зі знищення логістики російської армії, тилових баз окупантів. І кожен удар по складах боєприпасів ворога, за їхніми командними пунктами, скупченнями російської техніки рятує життя українських військових та цивільних, – сказав він у відеозверненні.

Також глава держави подякував партнерам, які постачають Україні необхідну зброю.

Президент зазначив, що “цього тижня був узгоджений черговий пакет підтримки від США, який містить і боєприпаси для Хаймарсів. Усі вони використовуються дуже точно і з користю для спільної стратегії нашої оборони. Робимо все, щоб отримати ще більшу ефективну та сучасну зброю”.

Зараз дивляться

Зеленський також додав, що “російська армія не змінить свою тактику. окупанти знають, що програють українцям у прямих боях, поступаються у майстерності, і тому ворог робить таку ставку на артилерію та тотальні обстріли. Вони намагаються зруйнувати все перед собою та зайти на руїни” .