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Факти / Україна

На Херсонщині окупанти пропонують 10 тис. рублів за участь у “референдумі”

Валентина Летяк, редакторка стрічки
На Херсонщині окупанти пропонують 10 тис. рублів за участь у “референдумі”

Російські окупанти планують “купувати” голоси жителів Херсонщини перед проведенням фейкового референдуму про приєднання до РФ, повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

– На території області відкривається все більше установ, де всім охочим обіцяють матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. рублів, – уточнюють в ХОДА.

За її даними, окупанти також підшуковують приміщення для проведення  “референдуму” та формують групи пропагандистських ЗМІ.

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Водночас в Офісі президента запевняють, що Росія не зможе втримати контроль над тимчасово окупованими територіями, щоб провести там “референдуми”.

Окупанти регулярно змінюють дату, а серед загарбників вже лунають заяви про можливе перенесення “волевиявлення” з 11 вересня на пізнішу дату.

Фото: Людмила Денісова

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