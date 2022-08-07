Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації в ОРДЛО – розвідка

Серпень, 07 в 10:50

З 1 серпня на території тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей розпочалась нова хвиля примусової мобілізації для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву загарбників.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Росіяни відбирають осіб, непридатних для проходження служби, та тих, які мали відстрочку.

Так, у складі структурних мотострілецьких підрозділів 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ проводиться формування нових та відновлення боєздатності наявних мотострілецьких батальйонів.

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За інформацією розвідки, у Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються.

Головне управління розвідки наголосило, що тотальна примусова мобілізація триває в багатьох населених пунктах. Наприклад, на вулицях міста Хрустальний збільшилась кількість патрулів, які без пояснень забирають чоловіків у військкомат.

Продовжуються облави по підприємствах і комерційних установах, де працюють чоловіки, придатні до військової служби.

Водночас вже мобілізовані чоловіки ОРДЛО незадоволені жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу.

Зокрема, поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети й каски, а місцевим – амуніцію зразка 1941 – 1945 років.