Август, 07 в 22:59

Присоединение Швеции к британской программе обучения украинских военных является вкладом в укрепление обороны фланга НАТО, обеспечению мира и безопасности в Европе.

Об этом написал на своей странице в Twitter глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

— Швеция присоединяется к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских войск. Еще один шаг к укреплению обороны восточного фланга НАТО и обеспечению мира и безопасности в Европе. Давайте победим российскую тиранию вместе, — написал он.

Алексей Резников также поблагодарил как Министерство обороны Швеции в целом, так и шведского министра обороны Петера Хультквиста в частности.

Сейчас смотрят

Напомним, ранее глава оборонного ведомства Британии Бен Уоллес сообщил, что Швеция присоединится к списку стран, которые будут обучать украинских специалистов обращению с западной техникой в рамках учебной британской программы.

Сообщалось, что всего Швеция отправит в Великобританию 120 военных инструкторов, которые будут проводить подготовку украинских бойцов.

Перед этим Канада решила возобновить военную тренировочную программу UNIFIER, которая была приостановлена в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.