Победим тиранию РФ вместе: Резников об обучении ВСУ инструкторами из Швеции
Присоединение Швеции к британской программе обучения украинских военных является вкладом в укрепление обороны фланга НАТО, обеспечению мира и безопасности в Европе.
Об этом написал на своей странице в Twitter глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.
— Швеция присоединяется к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских войск. Еще один шаг к укреплению обороны восточного фланга НАТО и обеспечению мира и безопасности в Европе. Давайте победим российскую тиранию вместе, — написал он.
Алексей Резников также поблагодарил как Министерство обороны Швеции в целом, так и шведского министра обороны Петера Хультквиста в частности.
Напомним, ранее глава оборонного ведомства Британии Бен Уоллес сообщил, что Швеция присоединится к списку стран, которые будут обучать украинских специалистов обращению с западной техникой в рамках учебной британской программы.
Сообщалось, что всего Швеция отправит в Великобританию 120 военных инструкторов, которые будут проводить подготовку украинских бойцов.
Перед этим Канада решила возобновить военную тренировочную программу UNIFIER, которая была приостановлена в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.