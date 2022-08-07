Теракт в Оленівці був спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї – ГУР

Серпень, 07 в 11:53

Терористичний акт в Оленівці був спецоперацією Росії проти постачання Україні зброї. Держава-агресор у будь-який спосіб намагається завадити тому, щоб нашій країні надходила міжнародна допомога.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

– Це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі, – наголосив він.

Нагадаємо, 29 липня росіяни обстріляли колонію в Оленівці, де утримували українських полонених.

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Пізніше Головне управління розвідки повідомило, що російські окупанти допитували українських полонених в Оленівці конвеєрно за допомогою тортур та побоїв.

За інформацією розвідки, загарбники не планували обмінювати їх, а тому навмисне вбили захисників, замінувавши та підірвавши.

Фото: Головне управління розвідки