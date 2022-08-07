Август, 07 в 12:41

В Украине с начала полномасштабного вторжения России задержали более 1 600 человек, которые, вероятно, причастны к диверсионной деятельности.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

— За 164 дня войны на территории Украины разоблачено около сотни ДРГ и задержано более 1 600 человек, вероятно, причастных к диверсионной деятельности. Я на своем фейсбуке часто пишу о корректировщиках и пособиях диверсантов, — отметил он.

Енин рассказал, что люди становятся корректировщиками и приспешниками российских диверсантов за 5-10 тыс. грн. За эти деньги они предоставляют информацию о расположении позиций ВСУ, блокпостов, а также информируют о местах прилета ракет.

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Первый замглавы МВД добавил, что предателям государства грозит 15 лет заключения.

Кроме того, он утверждает, что с начала полномасштабной войны единственной областью, куда еще не прилетали российские ракеты – Черновицкая.

В то же время больше всего от ракетных и артиллерийских атак пострадали Луганская и Донецкая области.

Отметим, что война в Украине уже длиться 165-е сутки.

Фото: Евгений Енин