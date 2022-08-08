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Факты / Украина
Малиновская Ангелина |
Трудная ситуация на Донбассе и взрывы в нескольких областях: что происходит на 165 сутки войны (онлайн)

Трудная ситуация на Донбассе и взрывы в нескольких областях: что происходит на 165 сутки войны (онлайн)

Россия обстреляла Запорожскую АЭС возле хранилища с ядерными отходами. В результате госпитализировали работника ЗАЭС.

ВСУ за сутки уничтожили три склада с боеприпасами и пять баз оккупантов.

Также российская армия совершила массированный обстрел одного из районов Николаева. В результате этого погиб один мирный житель и еще 18 людей получили осколочные ранения, среди которых 13-летний мальчик.

Также оккупанты выпустили ракеты по Харькову и Запорожью.

Потери захватчиков в войне превысили 42 200 человек.

С начала С конца
Трансляция завершена
00:32 - 08 августа

Важнейшие события 166 суток полномасштабной войны России против Украины читайте в текстовой онлайн-трансляции за 8 августа.

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23:50 - 07 августа

Присоединение Швеции к британской программе учений украинских военных является вкладом в укрепление обороны фланга НАТО, обеспечение мира и безопасности в Европе. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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23:12 - 07 августа

Российские оккупанты обстреляли Харьков, в частности, зафиксированы ракетные удары по Киевскому району. Предварительно есть прилет по инфраструктурному объекту. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, произошло по меньшей мере семь взрывов. Информации о пострадавших пока нет.

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23:01 - 07 августа

Зафиксированы прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие в результате вражеской атаки, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

По его словам, тип ракет устанавливают соответствующие службы. Выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.

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22:50 - 07 августа

На территории Харькова дважды раздалась серия мощных взрывов, сообщают местные жители. Мэр Игорь Терехов призывает горожан оставаться в укрытиях.

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22:11 - 07 августа

Информации о прилетах в Полтавской области нет. Об этом заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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22:11 - 07 августа

На территории Черкасской области чрезвычайные ситуации не зафиксированы. Информация о взрывах не подтвердилась. Об этом заявила начальник сектора коммуникации ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк.

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21:49 - 07 августа

Бои на Донецком направлении сейчас уносят основные усилия и много жизней среди украинцев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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21:46 - 07 августа

Подтвердилась информация о нескольких взрывах по Украине, в частности, в Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

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20:23 - 07 августа

В Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях прогремел ряд взрывов. По предварительным данным, взрывы услышали в Кропивницком, Кременчуге, Умани и Виннице.

В то же время, официальной информации пока нет.

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