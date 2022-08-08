Трудная ситуация на Донбассе и взрывы в нескольких областях: что происходит на 165 сутки войны (онлайн)

Россия обстреляла Запорожскую АЭС возле хранилища с ядерными отходами. В результате госпитализировали работника ЗАЭС.

ВСУ за сутки уничтожили три склада с боеприпасами и пять баз оккупантов.

Также российская армия совершила массированный обстрел одного из районов Николаева. В результате этого погиб один мирный житель и еще 18 людей получили осколочные ранения, среди которых 13-летний мальчик.

Также оккупанты выпустили ракеты по Харькову и Запорожью.

Потери захватчиков в войне превысили 42 200 человек.