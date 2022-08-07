Серпень, 07 в 12:41

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії затримали більше ніж 1 600 людей, які, ймовірно, причетні до диверсійної діяльності.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі національного телемарафону.

– За 164 дні війни на території України викрито близько сотні ДРГ та затримано понад 1 600 осіб ймовірно причетних до диверсійної діяльності. Я на своєму фейсбуці часто пишу про коригувальників та посібників диверсантів, – зазначив він.

Єнін розповів, що люди стають коригувальниками та поплічниками російських диверсантів за 5-10 тис. грн. За ці гроші вони надають інформацію про розташування позицій ЗСУ, блокпостів, а також інформують про місця прильоту ракет.

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Перший заступник голови МВС додав, що зрадникам держави загрожує 15 років ув’язнення.

Крім того, він стверджує, що від початку повномасштабної війни єдиною областю, куди ще не прилітали російські ракети – є Чернівецька.

Водночас найбільше від ракетних та артилерійських атак постраждали Луганська та Донецька області.

Зазначимо, що війна в Україні триває вже 165-ту добу.

Фото: Євген Єнін