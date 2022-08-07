Август, 07 в 10:44

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что с начала полномасштабного военного вторжения России единственной областью, куда еще не прилетали вражеские ракеты – Черновицкая.

Об этом Енин сказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, больше всего от ракетных и артиллерийских атак пострадали Луганская и Донецкая области.

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— Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше всего, то это Донецкая, которую обстреляли более трех тысяч раз, Луганская – четыре тысячи раз, Николаевская – 700 раз. Остается одна единственная область, в которую, слава Богу, пока не прилетало, это Черновицкая область, — подчеркнул Енин.

Первый заместитель главы МВД отметил эффективную деятельность правоохранительных органов по выявлению диверсантов, корректировщиков и предателей.

По его словам, даже те, кто не являются предателями, однако в своих социальных сетях выкладывают фотографии или видео с мест обстрелов, тоже помогают врагу “лучше пристреляться”.

Напомним, что война в Украине уже длиться 165-е сутки.