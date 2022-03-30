Теперь получить компенсацию за потерю жилья в результате боевых действий можно через мобильное приложение Дія. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости.

— Теперь будет работать новый функционал нашего государственного сервиса Дія. Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже может подать соответствующую заявку в Дії — сообщил Зеленский.

Подача заявок уже доступна в мобильном приложении. Чтобы увидеть новую услугу, необходимо обновить приложение. Через неделю услуга будет доступна и офлайн – в центрах предоставления административных услуг.