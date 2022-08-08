Генсек ООН призывает дать доступ международным инспекторам к ЗАЭС

Август, 08 в 8:58

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить международным инспекторам доступ к Запорожской АЭС после того, как Россия обстреляла крупнейшую в Европе станцию.

— Любое нападение на атомную станцию ​​— это самоубийство, — заявил Гутерриш.

Гутерриш сказал, что Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) нужен доступ к станции.

— Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ во всех его усилиях по созданию условий стабилизации станции, — сказал Гутерриш.

Напомним, что вечером 6 августа россияне снова обстреляли ЗАЭС возле хранилища с ядерными отходами. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил о ситуации на станции после обстрелов. Сейчас смотрят

Источник: The Guardian