Генсек ООН призывает дать доступ международным инспекторам к ЗАЭС
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить международным инспекторам доступ к Запорожской АЭС после того, как Россия обстреляла крупнейшую в Европе станцию.
— Любое нападение на атомную станцию — это самоубийство, — заявил Гутерриш.
Гутерриш сказал, что Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) нужен доступ к станции.
— Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ во всех его усилиях по созданию условий стабилизации станции, — сказал Гутерриш.
Напомним, что вечером 6 августа россияне снова обстреляли ЗАЭС возле хранилища с ядерными отходами. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил о ситуации на станции после обстрелов.
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Источник: The Guardian