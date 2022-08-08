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Факти / Україна

Генсек ООН закликає дати доступ міжнародним інспекторам до ЗАЕС

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької АЕС після того, як Росія обстріляла найбільшу станцію в Європі.

– Будь-який  напад на атомну станцію – це самогубство, – заявив Гутерреш.

Він сказав, що Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) потрібний доступ до станції.

– Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх його зусиллях щодо створення умов стабілізації станції, – сказав Гутерреш.

Нагадаємо, що ввечері 6 серпня росіяни знову обстріляли ЗАЕС поблизу сховища з ядерними відходами. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про п оточну ситуацію на станції після обстрілів. 

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Джерело: The Guardian

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