Генсек ООН закликає дати доступ міжнародним інспекторам до ЗАЕС

Серпень, 08 в 8:58

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької АЕС після того, як Росія обстріляла найбільшу станцію в Європі.

– Будь-який напад на атомну станцію – це самогубство, – заявив Гутерреш.

Він сказав, що Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) потрібний доступ до станції.

– Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх його зусиллях щодо створення умов стабілізації станції, – сказав Гутерреш.

Нагадаємо, що ввечері 6 серпня росіяни знову обстріляли ЗАЕС поблизу сховища з ядерними відходами. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про п оточну ситуацію на станції після обстрілів.