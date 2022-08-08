Август, 08 в 9:09

ВСУ обнаружили и обезвредили разведывательные группы противника в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка.

Карта боевых действий в Украине на 08.08.2022

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На Краматорском направлении оккупанты нанесли авиационные удары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки. Россияне наступали в районе Верхнекаменского, но понесли потери и отошли.

На Бахмутском направлении армия РФ привлекла авиацию недалеко от Бахмута, Яковлевки и Зайцево.

ВСУ обезвредили разведывательные группы россиян в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка. Кроме этого, Россия пыталась штурмовать неподалеку от Бахмута, Зайцево, Яковлевки и Вершины, успеха не имела и отошла.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Авдеевки, Песков, Невельского, Красногоровки и Курахово. Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Красногоровки, Марьинки и Юрьевки.

Также армия РФ наступала в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, успеха не имела и отошла. Кроме того, оккупанты наступали в направлениях Марьинки и Шевченко, но ВСУ их отбросили назад.

На Южнобужском направлении были обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Также армия РФ ударила по авиации в районах Ольгиного, Новогригоровки и Андреевки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 166-е сутки.

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