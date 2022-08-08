Карта бойових дій на 08.08.2022 – ситуація на фронті
ЗСУ виявили та знешкодили розвідувальні групи противника в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка.
Карта бойових дій в Україні на 08.08.2022
На Краматорському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки. Росіяни наступали у районі Верхньокам’янського, але зазнали втрат і відійшли.
На Бахмутському напрямку армія РФ залучила авіацію неподалік Бахмута, Яковлівки та Зайцевого.
ЗСУ знешкодили розвідувальні групи росіян у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Крім цього, Росія намагалась штурмувати неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мала і відійшла.
На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Авдіївки, Пісків, Невельського, Красногорівки та Курахового. Окупанти завдали авіаударів біля Нью-Йорка, Красногорівки, Мар’їнки та Юр’ївки.
Також армія РФ наступала у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, успіху не мала і відійшла. Крім того, окупанти наступали у напрямках Мар’їнки та Шевченко, але ЗСУ їх відкинули назад.
На Південнобузькому напрямку були обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Також армія РФ вдарила з авіації у районах Ольгиного, Новогригорівки та Андріївки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 166-ту добу.
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