Серпень, 08 в 6:42

Російська окупаційна влада може прискорити підготовку до нелегітимних псевдореферендумів на окупованих нею українських територіях.

Про це повідомили в американському Інституті дослідження війни (ISW).

За їхніми даними, окупанти можуть перетворити “голосування з дому” на псевдореферендумі на операцію зі збору розвідданих, щоб знищити українську опозицію на окупованих територіях.

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Також вони розширюють можливості для прямого залякування українських мирних жителів та унеможливлюють будь-який незалежний нагляд за ходом “голосування”.

Скасування виборчих дільниць з особистою присутністю знімає багато вимог до бюрократів для укомплектування цих місць. Окупанти щосили намагалися набрати на ці посади людей.

“Голосування вдома” також обмежує можливості партизанів для нападу.

ISW зазначає, що РФ може призначити різні типи голосування в різних окупованих районах залежно від передбачуваної підтримки місцевого населення, ризику партизанських нападів і бюрократичних можливостей.

Наприклад, український голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив 7 серпня, що російська окупаційна влада в Луганській області визначила місця для особистого проведення “референдуму”.

Нагадаємо, що міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв про те, що російські загарбники хочуть провести псевдореферендум протягом семи днів, ходячи по квартирах з автоматниками.

Джерело: ISW