Август, 06 в 13:05

Российские войска, похоже, достигли предела своих способностей к масштабному наступлению на территории Украины. Экономика РФ потерпела удар из-за санкций. В этой ситуации кремлевский диктатор Владимир Путин уже зимой может разыграть свою последнюю карту: воспользуется энергетическим кризисом в Европе и попытается протолкнуть “мирное соглашение”.

Об этом говорится в статье британского экономиста, эксперта по Украине Тимоти Эша, обнародованной на сайте издания НВ.

Он отметил, что в полномасштабной войне РФ против Украины изначально было трудно делать предположения. В частности, несмотря на все прогнозы, “блицкриг” Кремля провалился, и российские войска не смогли захватить Киев. А после получения Вооруженными силами Украины мощного западного оружия (в частности, систем HIMARS), застопорилось и наступление оккупантов на Донбассе, тогда как ВСУ готовятся к “битве за Херсон” на юге.

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– Мы знаем, что, в конце концов, многое зависит от Путина, и война закончится, когда он решит прекратить наступательные действия. Хотя, возможно, сначала его нужно будет победить на поле боя. И через шесть месяцев (войны, – Ред.) Путин, несомненно, должен задать вопрос, действительно ли он может выиграть эту войну? И в этом случае, возможно, он будет настаивать на заключении в ближайшем будущем мирного соглашения, – отметил эксперт.

Тимоти Эш перечислил ряд причин, которые могут заставить Кремль продавливать “мирное соглашение” на выгодных для себя условиях:

1. РФ не имеет неограниченных возможностей для продолжения полномасштабной войны. США ограничили для агрессора внешние источники поступлений денег и оружия.

2. Российские войска, вероятно, потеряли в Украине половину своей боеспособности: огромное количество личного состава и вооружения. На фоне западных санкций восполнить эту боеспособность будет сложно. У РФ, в частности, заканчиваются запасы высокоточных ракет, которые трудно производить из-за запрета на экспорт западных технологий в Россию.

В связи с этим РФ теряет способность поддерживать хоть какой-то военный паритет с Западом (в том числе с НАТО) в “гонке вооружений”. А перенаправление российских экономических ресурсов с потребления в оборону может спровоцировать политическую нестабильность в России.

3. ВСУ с помощью систем HIMARS оказывают разрушающее влияние на цепочки поставок оккупантов.

4. Проблема низкого морального духа в путинских войсках, которые часто не понимают, за что воюют в Украине. Не способствуют энтузиазму рашистов и десятки тысяч потерь армии РФ на поле боя. На этом фоне Кремль не решается объявить всеобщую мобилизацию, опасаясь реакции российского населения.

– Суть в том, что Украина может мобилизовать около 1 млн мужчин и женщин, мотивированных на борьбу за свою землю. Путин уже близок к истощению своих регулярных войск… Итак, создается впечатление, что Россия достигла предела своей способности вести большие наступательные действия в Украине. Такое ощущение, что РФ достигла пика своего влияния в Украине, захватив Крым, большую часть Донбасса и большие куски Херсона и Запорожья. И сейчас мне кажется, что кремлевская повестка дня будет пытаться закрепить эти достижения на местах каким-то дипломатическим путем, — подчеркнул Тимоти Эш.

Сценарии развития полномасштабной войны

Эксперт назвал несколько ключевых сценариев дальнейшего развития войны в Украине.

Базовым он считает сценарий, при котором Кремль попытается протолкнуть некое “мирное соглашение” уже зимой этого года. Первым признаком таких планов РФ Тимоти Эш считает достигнутое недавно в Стамбуле зерновое соглашение по экспорту украинского зерна, невыгодное для Москвы.

Экономист также напомнил о недавнем заявлении экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, известного своими связями с Кремлем, что “Россия хочет мирного соглашения”.

По мнению эксперта, зимой Путин по полной “разыграет карту” газового кризиса, чтобы поставить Европу в условиях, в которых она будет отчаянно пытаться договориться, а для этого будет заставлять Киев согласиться “на мирное соглашение”.

– Украинская сторона будет только усиливаться с поступлением большего количества западного вооружения и финансирования, а также при отсутствии недостатка в мотивированных солдатах. Теперь, конечно, Москва понимает, что время не на ее стороне… Поэтому я думаю, что у Путина нет другого выбора, кроме как попытаться протолкнуть какое-то мирное соглашение, и с его точки зрения — чем быстрее, тем лучше. Думаю, это произойдет этой зимой. И то, что мы, наверное, увидим — это последняя большая битва в следующем месяце или около того в Херсоне. В Европе же в ближайшие несколько месяцев разыграется газовый кризис, а на вершине этого, возможно, в октябре-ноябре Кремль придумает некий мирный план, — подчеркнул экономист.

Он уточнил, что для Кремля это может быть последний шанс разыграть “газовую карту”, поскольку Россию постепенно отрезают от европейских цепочек поставок. И Путин будет отчаянно пытаться заключить “мирное соглашение” с Украиной на своих условиях до конца 2022 года.

Тимоти Эш прогнозирует, что при таком сценарии на Украину будет оказываться колоссальное давление со стороны Европы, чтобы заставить Киев принять позицию Москвы. При этом эксперт напомнил, что абсолютное большинство украинцев выступают против предоставления РФ каких-либо территориальных уступок как “плату за мир”.

– Посмотрим, как это может измениться после битвы за Херсон. Если украинцам не удастся отвоевать большую часть территории, настроения в Киеве могут измениться. Но я ожидаю, что Европа попытается “подкупить” Украину, чтобы та согласилась на какое-то соглашение. В конце концов, большой реконструкционный пакет был бы полезендля украинской истории роста/восстановления, — считает экономист.

Другой сценарий, по словам Тимоти Эша, состоит в том, что Украина отвергнет “мир” на условиях Кремля, после чего нас ждет длительная война.

Он напомнил о позиции США, Великобритании и государств Восточной Европы, которые не поддерживают тактику умиротворения агрессора.

– Скорее всего, они считают, что настоящий мир в Украине и безопасность Европы может обеспечить только поражение Путина, а украинцы, поддерживаемые западными деньгами и оружием, – лучший шанс добиться этого. Я не думаю, что Вашингтон или Лондон будут подталкивать Украину к соглашению любой ценой. Они будут поощрять Украину к жестким переговорам и, надеюсь, с позиции новой силы на поле боя. Если Украине не удастся принять мир, то, думаю, нас ждет долгая изнурительная война, но со значительно меньшей интенсивностью – вспомним Донбасс 2015-2022 годов, когда масштабы конфликта значительно снизились, — прогнозирует эксперт.

Он добавил, что даже при сценарии длительной войны в Украине может начаться восстановление за счет западной финансовой помощи.

Россия же будет оставаться под гнетом санкций и приходить в упадок.

Тимоти Эш допускает и “сценарий ирано-иракской войны”, когда Кремль пойдет до конца в своих намерениях уничтожить Украину.

– В качестве альтернативы я предполагаю, что Путин просто одержим уничтожением Украины, а вместе с ней, вероятно, и РФ. Возможно, его украинская линия может быть такой: Если я не могу получить ее, я гарантирую, что и вы ее не захотите. Он продолжит атаки, и согласно сценарию ирано-иракской войны, обе страны сравняются с землей, — заявил экономист.

Тем не менее, Тимоти Эш убежден, что у Украины больше шансов на победу в этой войне, чем у РФ.

– Однако сейчас кажется фактом, что более вероятным победителем в долгосрочной перспективе будет Украина, поскольку у нее есть войска и она получит больше западного вооружения и финансов, — объяснил эксперт.

По мнению Эша, Запад может рассматривать Украину как “буферное защитное государство против России”, а потому будет помогать финансированием. В этом контексте НАТО теперь “не согласится на демилитаризованную Украину”.

Экономист проводит аналогию между Украиной и Израилем. Последний также вел войну за выживание и отстраивал экономику для противодействия дальнейшей агрессии.