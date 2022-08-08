Август, 08 в 16:28

Переговорам с Москвой должно предшествовать тактическое поражение российских войск в Украине и их вывод с территории нашего государства.

Об этом заявил в интервью испанскому изданию El País советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отвечая на вопрос, каковы условия Киева для возобновления переговоров с российской стороной по прекращению войны.

Он объяснил, что первоначальными требованиями были отвод оккупационных войск РФ к позициям по состоянию на 23 февраля 2022 года и прекращение огня.

Сейчас смотрят

Однако после военных преступлений рашистов против мирных украинцев условия изменились.

– После совершенных преступлений в Киевской области, а также на юге и востоке (Украины, — Ред.) условия другие. Сначала тактическое поражение России, затем уход за международно признанные границы Украины, то есть за границы 1991 года, — подчеркнул Подоляк.

По его словам, если в Украине останется даже один “очаг напряжения” с РФ, это будет незавершенная война.

Подоляк также опроверг предположение, что соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна может способствовать прекращению огня. Он объяснил, что это соглашение не решает базовые вопросы безопасности Украины и ее целостности.

Советник руководителя ОПУ напомнил, что в вопросе зерна на Россию оказывали давление Турция и страны Ближнего Востока.

– Чтобы ослабить давление, России пришлось уступить. Но первоначальный план РФ заключался не в транспортировке зерна, а в создании голода в этих регионах, чтобы спровоцировать миграционный кризис, который приведет к потоку иммигрантов в Европу. Это заставило бы Европу давить на украинское правительство, чтобы любой ценой подписать мир.

Недавно заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква сообщил, что Украина не согласится на переговоры с РФ по прекращению огня, пока украинская армия не освободит оккупированные территории. По его словам, линия фронта должна вернуться хотя бы к позициям по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Читайте Разведка раскрыла дальнейшие планы Путина в Украине

Источник: El País