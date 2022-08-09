Зернова угода працює: ще 2 кораблі з українським продовольством вийшли з порту Чорноморськ до Туреччини

Серпень, 09 в 12:31

Сьогодні чергові 70 тисяч тонн продовольства «зерновим коридором» вирушили з раніше заблокованого порту Чорноморськ, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Судно RAHMI YAGGI доставить 5,3 тис. тонн вантажу до Туреччини, ще майже 65 тис. тонн кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доправить до Південної Кореї. Загалом від початку дії зернової угоди з українських портів, які понад 5 місяців були заблоковані Росією, вийшло вже 12 кораблів, завантажених нашим продовольством.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України у коментарі Фактам ICTV розповіли, ринок вже відреагував на часткове розблокування портів.

Зараз дивляться

– Ми вже бачимо заявки на найближчі 2 тижні на не менше ніж 10 кораблів на вхід. Ми бачимо збільшення довіри від покупців, власників суден, фрахтувальників. Це має результати, буквально за тиждень суттєве падіння фрахту (оплата за перевезення, – Ред.) на 30-40-50%. Перші страхові компанії вже почали страхувати судна, і ставки вже почали знижуватися. Як результат, почали підніматися ціни на зерно, що для нас є надзвичайно важливим, – розповідає міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський.

За словами міністра Сольського, якщо Росія дотримуватиметься домовленостей і не вдаватиметься до провокацій у Чорному морі, то у найближчі місяці Україна може вийти майже на довоєнні темпи експорту українського продовольства.

– Якщо не буде погіршення ситуації військової, ми вийдемо по портах на об’єм 2-3 мільйони тонн в найближчі місяці, з тою динамікою, яку я бачу зараз. Я вважаю, що це абсолютно реально, – наголошує Сольський.

Крім цього за останні 5 місяців, коли транспортування вантажів морем було неможливим, Україні вдалося наростити перевезення річковими портами, залізницею та автомобільним транспортом. За липень альтернативними шляхами експортували 2 мільйони 800 тисяч тонн продовольства. Для порівняння у березні обсяг експорту склав лише 200 тисяч тонн.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за посередництва ООН та Туреччини було підписано Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний. 1 серпня з Одеського порту відправилося перше судно – RAZONI. Спочатку воно прибуло до Туреччини для проведення перевірки, 8 серпня прибуло до кінцевої точки – порту Триполі в Лівані. Станом на 9 серпня з українських портів вийшло вже 12 суден.

Фото: Міністерство інфраструктури України