Цель уничтожена. Боец Нацгвардии уничтожил российский штурмовик Су-25

Август, 10 в 20:10

Боец Нацгвардии сбил российский штурмовой самолет Су-25, когда тот совершал налет на Запорожском направлении.

– У рашистов минус еще один штурмовик Су-25. Во время вражеского налета на Запорожском направлении боец ​​Нацгвардии совершил пуск ракеты из ПЗРК ИГЛА по самолету Су-25. После поражения цели за лесополосой произошел взрыв. Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена, — говорится в сообщении Нацгвардии.

Также отмечается, что роковой выстрел сделал собрат уже известного Запорожского мстителя, который также является бойцом Национальной гвардии срочной службы.

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Напомним, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили девять российских самолетов и 15 танков.

Источник: Национальная гвардия Украины