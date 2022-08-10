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Факти / Україна

Ціль знищена. Боєць Нацгвардії знищив російський штурмовик Су-25

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Су-25 Україна
Фото: Depositphotos

Боєць Нацгвардії збив російський штурмовий літак Су-25, коли той здійснював наліт на Запорізькому напрямку.

– У рашистів мінус ще один штурмовик Су-25. Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК ІГЛА по літаку Су-25. Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена, – йдеться у повідомленні Нацгвардії.

Також зазначається, що фатальний постріл зробив побратим вже відомого Запорізького месника, який також є бійцем Національної гвардії строкової служби.

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Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ знищили дев’ять російських літаків та 15 танків.

Джерело: Національна гвардія України

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