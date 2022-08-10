Не хочу їхати з Криму: росіяни ридають, але стоять у заторах, тікаючи з півострова

Серпень, 10 в 12:58

Після вибухів на аеродромі в Новофедорівці 9 серпня у тимчасово окупованого Росією Криму російські туристи влаштували масову втечу з півострова.

На опублікованих фото та відео у соціальних мережах видно кілометрові затори з автівок, які намагаються прорватися до незаконної самобудови через Керченську протоку.

Деякі відео свідчать, що росіяни тікають з півострова неохоче, і навіть ридають через зіпсовану відпустку, але інстинкт самозбереження бере гору і вони тягнуться назад до Росії.

Зараз дивляться

На выезде из Крыма образовалась огромная пробка. Автомобилисты сообщают о заторе, который начинается задолго до Крымского моста.#Крым #Крымский_мост #Crimea pic.twitter.com/ZnROzkx1jf — Типичный Донецк (@typicaldonetsk) August 9, 2022

Бля…. та шо вы все убегаете то , а отдых? Ну война , ну стреляют , ну бамбас 8 лет дамбили и че… Оставайтесь , отдохните #Крым чей? А я вам подскажу – то-ли ещё будет …#россия #крымскиймост #война pic.twitter.com/Kb0Qj3L8jU — 5thAngel (@Life_is_Ukraine) August 9, 2022

Пропагандистські російські ЗМІ повідомляють, що станом на 12.00 середи, 10 серпня, заторів на мосту через Керченську протоку вже немає. Пропагандисти пишуть, що боялися, що сьогодні продовжаться жахливі затори на виїзд з Криму, але “сьогодні вранці в обидва напрями зелене світло”.

9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці.

Якою була реакція в Україні та у Росії на вибухи у Новофедорівці, що це за аеродром, а також перші версії та причини вибухів, ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

10 серпня командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищення дев’яти ворожих літаків у тимчасово окупованому Криму.