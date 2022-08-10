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Факти / Україна

Не хочу їхати з Криму: росіяни ридають, але стоять у заторах, тікаючи з півострова

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
росіяни тікають з Криму
Фото: Факти ICTV

Після вибухів на аеродромі в Новофедорівці 9 серпня у тимчасово окупованого Росією Криму російські туристи влаштували масову втечу з півострова.

На опублікованих фото та відео у соціальних мережах видно кілометрові затори з автівок, які намагаються прорватися до незаконної самобудови через Керченську протоку.

Деякі відео свідчать, що росіяни тікають з півострова неохоче, і навіть ридають через зіпсовану відпустку, але інстинкт самозбереження бере гору і вони тягнуться назад до Росії.

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Пропагандистські російські ЗМІ повідомляють, що станом на 12.00 середи, 10 серпня, заторів на мосту через Керченську протоку вже немає. Пропагандисти пишуть, що боялися, що сьогодні продовжаться жахливі затори на виїзд з Криму, але “сьогодні вранці в обидва напрями зелене світло”.

9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці.

Якою була реакція в Україні та у Росії на вибухи у Новофедорівці, що це за аеродром, а також перші версії та причини вибухів, ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

10 серпня командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищення дев’яти ворожих літаків у тимчасово окупованому Криму.

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