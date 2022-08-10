Август, 10 в 16:20

Угроза повторного наступления россиян на Черниговскую область остается, поскольку у границ достаточно вражеской техники.

Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

— На сегодняшний день возможность повторного наступления как с территории России, так и с территории Беларуси, остается. Риск есть. Он был месяц назад, два, три и сейчас остается. До тех пор пока на территории Беларуси близко к нашим границам размещено много российской техники. Ее достаточно для того, чтобы начать наступление. Людей нет, но техника есть. Этого достаточно, чтобы сказать, что есть угроза. То есть, мы должны быть готовы. Мы точно видим по всем сводкам и разведке, в том числе, что нам нельзя расслабляться, — сказал он.

Чаус уверен, что в случае повторного наступления россияне поменяют свою тактику. Однако в непосредственное участие белорусов в наземной операции глава Черниговской ОВД не верит.

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— Что касается Беларуси, то я считаю, что белорусы к нам не придут воевать по земле, — сказал он.

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