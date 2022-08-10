Серпень, 10 в 16:20

Загроза повторного наступу росіян на Чернігівську область залишається, оскільки біля кордонів є достатньо ворожої техніки.

Про це заявив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

– На сьогодні можливість повторного наступу як з території Росії, так і з території Білорусі, лишається. Ризик є. Він був місяць тому, два, три і зараз лишається. До тих пір поки на території Білорусі близько до наших кордонів розміщені багато російської техніки. Її достатньо для того, щоб розпочати наступ. Людей нема, але техніка є. Цього достатньо, щоб сказати, що є загроза. Тобто ми маємо бути готовими. Ми точно бачимо по всіх зведеннях і розвідки в тому числі що нам не можна розслаблятися, – сказав він.

Чаус впевнений, що у разі повторного наступу росіяни змінять свою тактику. Однак у безпосередню участь білорусів у наземній операції глава Чернігівської ОВА не вірить.

Зараз дивляться

– Щодо участі Білорусі, то я вважаю, що білоруси до нас не прийдуть воювати по землі, – сказав він.

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