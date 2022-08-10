Август, 10 в 14:19

Стягивание дополнительных войск на Юг не особо поможет оккупационной русской армии. Они понимают, что Украина готовится к контрнаступлению и поэтому усиливают там свои группировки.

Об этом сообщил генерал-майор Дмитрий Марченко, который весной руководил обороной Николаевской области.

– Это, наверное, чтобы нам было удобнее их уничтожать вместе. На самом деле, есть информация, что они усиливают те войска, которые там уже находились, перебрасывают батальонные тактические группы. Но это им особо не поможет, – убежден военный.

Дмитрий Марченко добавил, что командование Юг сейчас очень удачно наносит артиллерийские удары по вражеским объектам.

Сейчас смотрят

Он напомнил, что за последнюю неделю было уничтожено более 10 складов с боеприпасами, командных пунктов. Поэтому, по словам генерала, ситуация у нас не такая плохая, как все думают.

Также он заверил, что Вооруженные силы Украины готовы встречать российских оккупантов и давать бой.

В последнее время российская армия занялась активным перебрасыванием десятков батальонно-тактических групп из украинского Донбасса на Юг нашей страны.

Подобные маневры агрессоров могут означать как то, что они хотят обезопасить от украинского контрнаступления районы, захваченные за пять месяцев полномасштабной войны, так и то, что они могут попытаться пойти в еще одно наступление.

Что означает стягивание войск РФ на Юг – читайте в нашем материале.