Їм це особливо не допоможе: генерал Марченко про перекидання військ РФ на Південь
Стягування додаткових військ на Південь не особливо допоможе окупаційній російській армії. Вони розуміють, що Україна готується до контрнаступу, і тому посилюють там свої угруповання.
Про це повідомив генерал-майор Дмитро Марченко, який навесні керував обороною Миколаївщини.
– Це, напевно, щоб нам було зручніше їх знищувати в купі. Насправді є інформація, що вони підсилюють ті війська, які в них уже там перебували, перекидають батальйонні тактичні групи. Але це їм особливо не допоможе, – переконаний військовий.
Дмитро Марченко додав, що командування Південь зараз дуже вдало завдає артилерійських ударів по ворожих об’єктах.
Він нагадав, що за останній тиждень було знищено понад 10 складів з боєприпасами, командних пунктів. Тому, за словами генерала, ситуація у нас не така погана, як усі думають.
Також він запевнив, що Збройні сили України готові зустрічати російських окупантів і давати бій.
Останнім часом російська армія зайнялася активним перекиданням десятків батальйонно-тактичних груп з українського Донбасу на Південь нашої країни.
Подібні маневри агресорів можуть означати як те, що вони хочуть убезпечити від українського контрнаступу райони, захоплені за п’ять місяців повномасштабної війни, так і те, що можуть спробувати піти в ще один наступ.
Що означає стягування військ РФ на Південь – читайте у нашому матеріалі.