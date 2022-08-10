Серпень, 10 в 14:19

Стягування додаткових військ на Південь не особливо допоможе окупаційній російській армії. Вони розуміють, що Україна готується до контрнаступу, і тому посилюють там свої угруповання.

Про це повідомив генерал-майор Дмитро Марченко, який навесні керував обороною Миколаївщини.

– Це, напевно, щоб нам було зручніше їх знищувати в купі. Насправді є інформація, що вони підсилюють ті війська, які в них уже там перебували, перекидають батальйонні тактичні групи. Але це їм особливо не допоможе, – переконаний військовий.

Дмитро Марченко додав, що командування Південь зараз дуже вдало завдає артилерійських ударів по ворожих об’єктах.

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Він нагадав, що за останній тиждень було знищено понад 10 складів з боєприпасами, командних пунктів. Тому, за словами генерала, ситуація у нас не така погана, як усі думають.

Також він запевнив, що Збройні сили України готові зустрічати російських окупантів і давати бій.

Останнім часом російська армія зайнялася активним перекиданням десятків батальйонно-тактичних груп з українського Донбасу на Південь нашої країни.

Подібні маневри агресорів можуть означати як те, що вони хочуть убезпечити від українського контрнаступу райони, захоплені за п’ять місяців повномасштабної війни, так і те, що можуть спробувати піти в ще один наступ.

Що означає стягування військ РФ на Південь – читайте у нашому матеріалі.