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Факты / Украина

Арестович озвучил новый прогноз, когда закончится война в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
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Арестович озвучил новый прогноз, когда закончится война в Украине
Фото: Офис президента

Если говорить о полной деоккупации нашей территории, то война в Украине может продолжаться до следующего лета.

Такой прогноз озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он предположил, что война в Украине может быть достаточно длинной историей.

– Это может быть достаточно длинная история. Например, до следующего лета, если речь идет о полном освобождении украинской территории. Центральный вопрос всей этой истории, на который пока сложно ответить, — как поведет себя военно-политическое руководство РФ, когда они, видимо, зримо и понятно даже для россиян начнут проигрывать, — заметил Арестович.

По словам советника главы Офиса президента, Россия очень стремится к переговорам и делает все, чтобы “вытянуть” Украину на них.

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Алексей Арестович объяснил, что россияне хотят нейтрального статуса, который предусматривает, что Украина не вступает в НАТО, и снятия санкций.

Но президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на подобные условия России.

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Источник: Гордон
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