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Факты / Украина

110 прилетов в сутки. Российские военные обстреляли 4 общины на Сумщине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня за день российские военные совершили 11 обстрелов четырех пограничных общин Сумской области – Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Хотинской. Зафиксировано более 110 прилетов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВД Дмитрий Живицкий.

По Юнаковской общине оккупанты нанесли 7 ударов из минометов. В результате обстрелов повреждены частное хозяйственное сооружение, окна частного дома и крыша зернохранилища “Искра”. Также оккупанты обстреливали общину из САУ – 10 прилетов.

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Российские военные из ствольной артиллерии нанесли 12 ударов по Хотинской общине.

С 13.25 были очереди из АК, ПК и взрывы гранат у государственной границы Белопольского общества.

– А с 17.50 был артобстрел территории общины – 16 прилетов. Кроме того, с 18.25 произошел минометный обстрел территории общины – всего 24 прилета из минометов в разных населенных пунктах, — сообщил Живицкий.

С 18.20 продолжался минометный обстрел Эсманской общины. Враг нанес 31 удар.

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Источник: Дмитрий Живицкий

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